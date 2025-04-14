Киев
Тиотриазолин® таблетки (Тhiotriazolin® tablets)

Тиотриазолин® таблетки (Тhiotriazolin® tablets)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 239 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
293,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
308,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
308,50 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
331,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
291,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
351,18
Экономия при брони: -18,17 грн
333,01 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
336,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
278,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
347,86
Экономия при брони: -14,05 грн
333,81 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
349,91
Экономия при брони: -29,29 грн
320,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
289,62
Экономия при брони: -22,45 грн
267,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
347,30
Экономия при брони: -24,10 грн
323,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
295,74 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
308,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
351,18
Экономия при брони: -17,30 грн
333,88 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
287,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
355,94
Экономия при брони: -35,32 грн
320,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
335,80
Экономия при брони: -12,60 грн
323,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
348,17
Экономия при брони: -13,54 грн
334,63 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
287,50 грн
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