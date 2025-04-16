Тиотриазолин® таблетки (Тhiotriazolin® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
180,88
Экономия при брони: -6,46 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
231,85
Экономия при брони: -18,54 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
366,02
Экономия при брони: -44,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
335,80
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
353,59
Экономия при брони: -44,18 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
246,90
Экономия при брони: -40,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
350,40
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
345,70
Экономия при брони: -25,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
335,80
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
307,49
Экономия при брони: -52,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
353,63
Экономия при брони: -43,75 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
363,41
Экономия при брони: -53,53 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум