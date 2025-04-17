Тиотриазолин® таблетки (Тhiotriazolin® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
230,58
Экономия при брони: -21,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
335,82
Экономия при брони: -10,07 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
279,72
Экономия при брони: -19,16 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
231,85
Экономия при брони: -23,21 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
61,62
Экономия при брони: -11,79 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
347,30
Экономия при брони: -34,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
366,57
Экономия при брони: -53,56 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
289,30
Экономия при брони: -28,74 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
347,76
Экономия при брони: -50,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
350,40
Экономия при брони: -37,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
349,14
Экономия при брони: -52,14 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
356,54
Экономия при брони: -43,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
115,75
Экономия при брони: -11,59 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
358,31
Экономия при брони: -45,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум
279,72
Экономия при брони: -19,16 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Тиотриазолин® таблетки 200 мг блистер №90
Корпорация Артериум