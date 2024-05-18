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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LABORATORIOS BABE" SPF-20 4 г - Запорожье (526401) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
279,46
Экономия: -18,43 грн
261,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
283,04
Экономия: -22,01 грн
261,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
296,14
Экономия: -53,32 грн
242,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
297,48
Экономия: -24,45 грн
273,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
298,42
Экономия: -18,83 грн
279,59 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (3)
297,85
Экономия: -42,49 грн
255,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
290,28
Экономия: -36,87 грн
253,41 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
280,14
Экономия: -11,14 грн
269,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
281,58
Экономия: -20,55 грн
261,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
282,78
Экономия: -18,49 грн
264,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
279,06
Экономия: -10,06 грн
269,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2)
277,34
Экономия: -17,22 грн
260,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
283,56
Экономия: -21,72 грн
261,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
289,17
Экономия: -32,22 грн
256,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
285,92
Экономия: -35,21 грн
250,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (2)
282,83
Экономия: -21,80 грн
261,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
289,55
Экономия: -28,52 грн
261,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
283,42
Экономия: -14,42 грн
269,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
296,20
Экономия: -23,17 грн
273,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
282,01
Экономия: -23,70 грн
258,31 грн