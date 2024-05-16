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Анксиомедин капсулы 300 мг, №60 - Харьков (905357) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: капсулы (5)
933,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: капсулы (30)
1092,59
Экономия: -164,40 грн
928,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
1061,46
Экономия: -85,07 грн
976,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1041,99
Экономия: -92,01 грн
949,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1074,98
Экономия: -95,95 грн
979,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: капсулы (20)
1068,14
Экономия: -88,74 грн
979,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
1166,79
Экономия: -191,30 грн
975,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
1137,28
Экономия: -161,79 грн
975,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1008,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
920,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
1060,76
Экономия: -92,25 грн
968,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
920,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: капсулы (50)
1086,76
Экономия: -108,28 грн
978,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: капсулы (50)
1062,72
Экономия: -57,12 грн
1005,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1008,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
1008,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1065,43
Экономия: -85,58 грн
979,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
1062,32
Экономия: -117,74 грн
944,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
1056,99
Экономия: -107,01 грн
949,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1008,50 грн