Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияАнксиомединЦены в аптеках

Анксиомедин капсулы 300 мг, №20 - Одесса (544023) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
501,40
Экономия: -155,20 грн
346,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
417,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
366,68
Экономия: -29,37 грн
337,31 грн
Мелисса
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
424,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
410,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
432,76
Экономия: -85,27 грн
347,49 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
391,40
Экономия: -43,91 грн
347,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: капсулы (10)
439,99
Экономия: -92,23 грн
347,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: капсулы (1)
370,22 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (231)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
368,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
415,74
Экономия: -68,25 грн
347,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
397,99
Экономия: -50,23 грн
347,76 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
400,00
Экономия: -48,15 грн
351,85 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (2)
383,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
391,27
Экономия: -34,15 грн
357,12 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
501,60
Экономия: -155,40 грн
346,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: капсулы (10)
393,32
Экономия: -69,46 грн
323,86 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
483,20
Экономия: -109,40 грн
373,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
501,40
Экономия: -155,20 грн
346,20 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (2)
383,80 грн