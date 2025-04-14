ДЕТРИМАКС 2000 (DETRIMAX® 2000)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
374,43
Экономия при брони: -72,07 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
369,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
284,48
Экономия при брони: -26,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
284,48
Экономия при брони: -26,55 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
379,30
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
369,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
369,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Детримакс 2000 капсулы 2000 МЕ №60
Unipharm Laboratories Limited
369,00 грн