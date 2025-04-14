Активал кид (Actival kid)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
477,10
Экономия при брони: -28,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
469,70
Экономия при брони: -21,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
472,77
Экономия при брони: -24,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
474,48
Экономия при брони: -25,83 грн
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
122.5 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
474,80
Экономия при брони: -26,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
122.7 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
470,60
Экономия при брони: -21,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
130.1 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
475,79
Экономия при брони: -27,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
130.5 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
477,86
Экономия при брони: -29,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
474,44
Экономия при брони: -25,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 44
134.2 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
482,19
Экономия при брони: -33,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
162.9 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
163.8 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
164.3 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
164.3 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
164.4 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
164.4 км
АКТИВАЛ КИД ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ таблетки жевательные №1
Beres Pharmaceuticals Ltd
506,00 грн