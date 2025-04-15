Клотримазол (Clotrimazolum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,42
Экономия при брони: -7,98 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,64
Экономия при брони: -4,16 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
93,11
Экономия при брони: -3,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,87
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,06
Экономия при брони: -9,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,94
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,19
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,17
Экономия при брони: -7,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
85,95
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,45
Экономия при брони: -7,16 грн