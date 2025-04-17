Клотримазол (Clotrimazolum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,06
Экономия при брони: -10,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,50
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,53
Экономия при брони: -11,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,97
Экономия при брони: -11,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,66
Экономия при брони: -11,61 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,39
Экономия при брони: -8,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,97
Экономия при брони: -9,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,76
Экономия при брони: -10,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,99
Экономия при брони: -7,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,50
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,60
Экономия при брони: -2,80 грн