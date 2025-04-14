Клотримазол (Clotrimazolum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,15
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,38
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
86,59
Экономия при брони: -8,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,23
Экономия при брони: -8,08 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,42
Экономия при брони: -5,43 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export