Киев
Клотримазол (Clotrimazolum)

Клотримазол (Clotrimazolum)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 102 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,58
Экономия при брони: -2,94 грн
87,64 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
86,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,72
Экономия при брони: -6,93 грн
85,79 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
83,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
77,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,78
Экономия при брони: -6,30 грн
86,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
80,36 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,90
Экономия при брони: -0,90 грн
88,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
93,47
Экономия при брони: -14,34 грн
79,13 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
78,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,79
Экономия при брони: -12,06 грн
80,73 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,33
Экономия при брони: -9,60 грн
80,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
78,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,88
Экономия при брони: -11,75 грн
79,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,19
Экономия при брони: -8,87 грн
82,32 грн
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