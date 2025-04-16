Клотримазол (Clotrimazolum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,58
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,72
Экономия при брони: -6,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,78
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,90
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
93,47
Экономия при брони: -14,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,79
Экономия при брони: -12,06 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,33
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,88
Экономия при брони: -11,75 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,19
Экономия при брони: -8,87 грн