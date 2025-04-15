Клотримазол (Clotrimazolum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
87,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,04
Экономия при брони: -8,24 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,09
Экономия при брони: -7,95 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
87,90
Экономия при брони: -0,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
87,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
87,90
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,60
Экономия при брони: -2,80 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export