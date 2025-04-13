Клотримазол (Clotrimazolum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 675 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,50
Экономия при брони: -0,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,61
Экономия при брони: -9,56 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,89
Экономия при брони: -7,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,87
Экономия при брони: -8,82 грн