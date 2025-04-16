Клотримазол (Clotrimazolum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,60
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,82
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
97,97
Экономия при брони: -4,71 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,84
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,08
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,94
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,21
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,60
Экономия при брони: -8,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
87,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,66
Экономия при брони: -10,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,67
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,00
Экономия при брони: -5,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export