Клотримазол (Clotrimazolum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 330 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,48
Экономия при брони: -9,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,19
Экономия при брони: -7,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,50
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
93,95
Экономия при брони: -10,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export