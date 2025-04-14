Клотримазол (Clotrimazolum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 223 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
93,81
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,87
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,60
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
93,61
Экономия при брони: -5,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
87,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,79
Экономия при брони: -8,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,55
Экономия при брони: -10,61 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,41
Экономия при брони: -10,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,83
Экономия при брони: -11,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,88
Экономия при брони: -6,35 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,37
Экономия при брони: -10,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,07
Экономия при брони: -4,81 грн