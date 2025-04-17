Клотримазол (Clotrimazolum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,61
Экономия при брони: -2,72 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
87,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
93,69
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
92,86
Экономия при брони: -5,78 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
90,60
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
93,55
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
87,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,18
Экономия при брони: -2,88 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
88,50
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
89,71
Экономия при брони: -4,45 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Клотримазол таблетки вагинальные 100 мг №6
GlaxoSmithKline Export
91,12
Экономия при брони: -3,36 грн