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Азагилин® таблетки 1 мг блистер в пачке, №30 - Одесса (545228) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
752,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
774,00
Экономия: -90,80 грн
683,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
774,00
Экономия: -90,80 грн
683,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (1)
740,00
Экономия: -85,00 грн
655,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: упаковка (2)
653,79 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 38
Всего: таблетки (5)
774,00
Экономия: -90,80 грн
683,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: таблетки (15)
752,00
Экономия: -98,00 грн
654,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (1)
653,82 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Героев Небесной Сотни, 54/1
Всего: таблетки (15)
653,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
Всего: таблетки (15)
656,14 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
740,00
Экономия: -86,00 грн
654,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (1)
1017,40
Экономия: -382,40 грн
635,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (1)
662,05 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Глеваха, ул. Предпринимательская, 7
Всего: упаковка (1)
653,79 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 58
Всего: таблетки (5)
673,39 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1)
875,70
Экономия: -240,70 грн
635,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: таблетки (20)
624,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
656,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
653,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
Всего: упаковка (1)
662,04 грн