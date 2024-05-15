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Азагилин® таблетки 1 мг блистер в пачке, №30 - Харьков (545228) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
653,79 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
717,00
Экономия: -94,20 грн
622,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (1)
1017,40
Экономия: -382,30 грн
635,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 38
Всего: таблетки (15)
774,00
Экономия: -90,80 грн
683,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
Всего: упаковка (2)
653,79 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
774,00
Экономия: -90,80 грн
683,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
774,00
Экономия: -90,80 грн
683,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (1)
740,00
Экономия: -85,00 грн
655,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
702,00
Экономия: -47,00 грн
655,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
Всего: упаковка (1)
653,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (1)
662,05 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 58
Всего: таблетки (5)
673,39 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Глеваха, ул. Предпринимательская, 7
Всего: упаковка (1)
653,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 59
Всего: упаковка (1)
653,82 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Героев Небесной Сотни, 54/1
Всего: таблетки (15)
653,79 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, шоссе Сквирское, 224
Всего: таблетки (15)
656,14 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
752,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
Всего: упаковка (1)
662,04 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чуднов, ул. Житомирская, 14-А
Всего: упаковка (1)
875,70
Экономия: -240,60 грн
635,10 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: таблетки (20)
627,88 грн