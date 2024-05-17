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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 1 г, №100 - Запорожье (484693) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
535,57
Экономия: -56,60 грн
478,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
579,81
Экономия: -99,66 грн
480,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (1)
580,73
Экономия: -71,26 грн
509,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (2)
572,94
Экономия: -92,79 грн
480,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
525,90
Экономия: -35,73 грн
490,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
Всего: упаковка (3)
537,45
Экономия: -53,90 грн
483,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: капсулы (80)
570,13
Экономия: -43,09 грн
527,04 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Красноград, ул. Соборная, 57
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Красноград, ул. Полтавская, 62-А
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
Всего: упаковка (1)
525,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 2
Всего: упаковка (1)
516,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
511,50 грн