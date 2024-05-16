Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки, преимущественно влияющие на хрящевую ткань суставаАКУЛИЙ ХРЯЩЦены в аптеках

АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 1 г, №100 - Харьков (484693) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 2-А
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Суздальские Ряды, 9
Всего: упаковка (1)
516,00 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Юбилейный, 5-А
Всего: упаковка (1)
529,50 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
520,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
Всего: упаковка (1)
516,00 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 259
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 108
Всего: упаковка (1)
516,00 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мисли Мирослава, 50
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека твого миста
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-В
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
Всего: упаковка (1)
511,50 грн