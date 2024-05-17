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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 0,5 г, №30 - Львов (244566) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
118,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
118,72 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 39-Б
Всего: упаковка (1)
172,99
Экономия: -41,40 грн
131,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Опильского, 2
Всего: упаковка (4)
171,50
Экономия: -39,91 грн
131,59 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 17
Всего: упаковка (2)
156,50
Экономия: -24,91 грн
131,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 31
Всего: упаковка (1)
166,50
Экономия: -34,91 грн
131,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Привокзальная, 10-Б
Всего: упаковка (1)
155,50
Экономия: -23,91 грн
131,59 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
142,50
Экономия: -4,27 грн
138,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Ковельская, 6
Всего: упаковка (1)
165,50
Экономия: -33,91 грн
131,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
Всего: упаковка (1)
152,99
Экономия: -21,40 грн
131,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Д
Всего: упаковка (1)
172,50
Экономия: -40,91 грн
131,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тывров, ул. Малиновского Маршала, 2
Всего: упаковка (1)
129,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 118
Всего: упаковка (1)
179,50
Экономия: -47,91 грн
131,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Балта, ул. Любомирская, 199-А
Всего: упаковка (1)
159,99
Экономия: -28,40 грн
131,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 2-Г
Всего: упаковка (1)
124,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
148,50
Экономия: -16,91 грн
131,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (1)
148,99
Экономия: -17,40 грн
131,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
165,99
Экономия: -34,40 грн
131,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
160,99
Экономия: -29,40 грн
131,59 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
170,29
Экономия: -15,61 грн
154,68 грн