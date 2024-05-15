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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 0,5 г, №30 - Днепр (Днепропетровск) (244566) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (2)
170,99
Экономия: -40,55 грн
130,44 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
163,50
Экономия: -33,06 грн
130,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
125,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Костенко, 8
Всего: упаковка (1)
118,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (2)
118,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
154,50
Экономия: -24,06 грн
130,44 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -26,06 грн
130,44 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
Всего: упаковка (1)
154,50
Экономия: -24,06 грн
130,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
118,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (1)
165,99
Экономия: -35,55 грн
130,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
130,08 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (1)
148,99
Экономия: -18,55 грн
130,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 60
Всего: упаковка (1)
118,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
160,99
Экономия: -30,55 грн
130,44 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (2)
118,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
118,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
127,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
125,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
129,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
148,50
Экономия: -18,06 грн
130,44 грн