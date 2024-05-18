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АФЛУБИН ПЛЮС СИРОП ОТ КАШЛЯ сироп бутылка 175 мл с мерным колпачком, №1 - Запорожье (528110) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (257)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
285,20 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
337,34
Экономия: -77,55 грн
259,79 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
310,99
Экономия: -56,64 грн
254,35 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
304,69 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
322,99
Экономия: -45,53 грн
277,46 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
318,00
Экономия: -51,00 грн
267,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
284,25 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (257)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
285,20 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
356,20
Экономия: -78,90 грн
277,30 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (17)
320,99
Экономия: -43,53 грн
277,46 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
323,35 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
341,90
Экономия: -42,55 грн
299,35 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
318,58 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
264,48 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (257)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
285,20 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
345,59
Экономия: -86,38 грн
259,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
329,33
Экономия: -75,55 грн
253,78 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (257)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
285,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
357,75
Экономия: -97,97 грн
259,78 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
327,70
Экономия: -67,81 грн
259,89 грн