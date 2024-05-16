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АФЛУБИН ПЛЮС СИРОП ОТ КАШЛЯ сироп бутылка 175 мл с мерным колпачком, №1 - Харьков (528110) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 384 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
271,12 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
334,18
Экономия: -80,50 грн
253,68 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
319,71 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
270,31 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
322,91 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
305,77
Экономия: -52,24 грн
253,53 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
251,83 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
323,15 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
322,94 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
325,59 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
332,99
Экономия: -46,84 грн
286,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 28 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
284,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
303,27 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
291,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
316,65
Экономия: -81,12 грн
235,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
323,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
305,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
325,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
303,83 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
261,76 грн