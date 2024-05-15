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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ тм VICHY 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (539859) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
1009,09
Экономия: -153,09 грн
856,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
992,09
Экономия: -176,59 грн
815,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
988,29
Экономия: -173,16 грн
815,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
953,37
Экономия: -178,73 грн
774,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
664,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
943,89
Экономия: -169,25 грн
774,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
805,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
945,16
Экономия: -170,52 грн
774,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
996,65
Экономия: -181,55 грн
815,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
960,51
Экономия: -196,71 грн
763,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
814,67
Экономия: -50,87 грн
763,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
765,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
820,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
805,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
941,63
Экономия: -137,79 грн
803,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
930,26
Экономия: -166,48 грн
763,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
988,95
Экономия: -173,31 грн
815,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
931,70
Экономия: -54,08 грн
877,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
1013,27
Экономия: -209,44 грн
803,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
948,14
Экономия: -144,31 грн
803,83 грн