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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ тм VICHY 50 мл - Харьков (539866) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
950,93
Экономия: -104,91 грн
846,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
877,12 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
882,18 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
937,12
Экономия: -97,42 грн
839,70 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
878,75 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
873,17 грн
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
950,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
874,59 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
899,00 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
993,61
Экономия: -112,01 грн
881,60 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
877,76 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
788,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
945,52
Экономия: -118,46 грн
827,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
854,21 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
851,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
818,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
921,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
824,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
951,93
Экономия: -163,70 грн
788,23 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
946,06
Экономия: -140,67 грн
805,39 грн