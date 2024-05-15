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АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ ГЕЛЬ-КРЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ тм VICHY 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (539866) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
959,06
Экономия: -135,62 грн
823,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
1013,94
Экономия: -184,59 грн
829,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
942,90
Экономия: -133,90 грн
809,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
939,29
Экономия: -130,29 грн
809,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
953,37
Экономия: -103,74 грн
849,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
993,13
Экономия: -95,38 грн
897,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
805,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
945,16
Экономия: -128,94 грн
816,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
1010,61
Экономия: -108,11 грн
902,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
899,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
999,88
Экономия: -76,48 грн
923,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
988,00
Экономия: -64,60 грн
923,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
765,62 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
Всего: упаковка (1)
765,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
990,76
Экономия: -80,66 грн
910,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
930,26
Экономия: -65,28 грн
864,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
939,92
Экономия: -112,86 грн
827,06 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: упаковка (1)
980,31
Экономия: -65,46 грн
914,85 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
950,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
963,03
Экономия: -101,66 грн
861,37 грн