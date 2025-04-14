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Активал 50+ (Actival 50+)
Активал 50+ (Actival 50+)
Харьков
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Доступно в 1 аптеках в Харьков
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Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,54
Экономия при брони:
-24,69 грн
428,85
грн
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АКТИВАЛ 50+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 2-А
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АКТИВАЛ 50+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
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