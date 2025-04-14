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Активал 50+ (Actival 50+)
Активал 50+ (Actival 50+)
Днепр
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Доступно в 2 аптеках в Днепр
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Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
3.3 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Запорожское, 2-А
6.1 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
194.9 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
445,91
Экономия при брони:
-17,06 грн
428,85
грн
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