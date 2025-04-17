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Активал 50+ (Actival 50+)
Активал 50+ (Actival 50+)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
395.7 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,06
Экономия при брони:
-25,21 грн
428,85
грн
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Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Рабочая, 146
430.1 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, шоссе Запорожское, 2-А
433.4 км
АКТИВАЛ 50+ таблетки, покрытые пленочной оболочкой №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
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