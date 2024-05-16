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Аторвастатин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер, №30 - Харьков (412493) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
229,28 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
271,62
Экономия: -26,72 грн
244,90 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
253,51 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
266,64
Экономия: -23,93 грн
242,71 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
240,47 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (8)
255,27 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
255,18 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
238,03 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
282,10
Экономия: -43,60 грн
238,50 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
247,99
Экономия: -12,47 грн
235,52 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
245,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
260,32
Экономия: -11,42 грн
248,90 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (15)
253,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (96)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
250,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
259,06 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (4)
253,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
244,99
Экономия: -9,47 грн
235,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (3)
245,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
252,72 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
250,34 грн