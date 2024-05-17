Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, МОНОКОМПОНЕНТНЫЕИнгибиторы ГМГ КoА-редуктазыАторвастатинАторвастатин-ТеваЦены в аптеках

Аторвастатин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №30 - Одесса (412489) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
181,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
184,15
Экономия: -5,40 грн
178,75 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
184,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: блистер (1)
170,41 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
184,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
180,70 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
184,90 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
190,67
Экономия: -11,74 грн
178,93 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
194,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
201,86
Экономия: -17,95 грн
183,91 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
184,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
184,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
184,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
171,42 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
202,70
Экономия: -17,05 грн
185,65 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: блистер (1)
207,20
Экономия: -30,80 грн
176,40 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
196,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
194,00
Экономия: -11,00 грн
183,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
184,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
184,90 грн