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Аторвастатин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер, №30 - Львов (412489) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
186,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
192,67
Экономия: -8,67 грн
184,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
186,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
186,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
186,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
186,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
224,10
Экономия: -50,30 грн
173,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
186,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
186,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
186,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
255,99
Экономия: -82,32 грн
173,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
170,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
215,99
Экономия: -42,32 грн
173,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
186,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
197,15
Экономия: -32,34 грн
164,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
186,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
182,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
186,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
186,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
182,00 грн