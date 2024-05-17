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Бактробан™ мазь назальная 2 % туба 3 г, №1 - Львов (20220) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Брюховичи, ул. Ивасюка, 1
Всего: упаковка (1)
237,10
Экономия: -38,21 грн
198,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
Всего: упаковка (1)
187,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, пл. Рынок, 13-А
Всего: упаковка (1)
210,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, пл. Гайдамаков, 15-А
Всего: упаковка (1)
226,94
Экономия: -28,05 грн
198,89 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А
Всего: упаковка (1)
225,99
Экономия: -27,10 грн
198,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
193,63 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 10
Всего: упаковка (1)
232,34
Экономия: -33,45 грн
198,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
Всего: упаковка (2)
188,32 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (1)
241,28
Экономия: -42,39 грн
198,89 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
Всего: упаковка (1)
287,80
Экономия: -85,70 грн
202,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
Всего: упаковка (1)
241,28
Экономия: -42,39 грн
198,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
239,53
Экономия: -40,64 грн
198,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (2)
239,53
Экономия: -40,64 грн
198,89 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Ольжича Олега, 3
Всего: упаковка (1)
276,50
Экономия: -77,40 грн
199,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 28
Всего: упаковка (1)
241,28
Экономия: -42,39 грн
198,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
201,07 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (1)
199,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1/3
Всего: упаковка (2)
231,99
Экономия: -33,10 грн
198,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, пл. Чайковского, 2
Всего: упаковка (1)
225,61
Экономия: -26,72 грн
198,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Самбор, ул. Валовая, 28/136
Всего: упаковка (1)
237,10
Экономия: -38,21 грн
198,89 грн