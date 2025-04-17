Винница (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,08
Экономия при брони: -10,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,28
Экономия при брони: -9,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -11,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,42
Экономия при брони: -10,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,59
Экономия при брони: -8,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,57
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,78
Экономия при брони: -1,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,48
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,41
Экономия при брони: -1,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,44
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,71
Экономия при брони: -1,67 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,57
Экономия при брони: -10,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -11,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,81
Экономия при брони: -10,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,10
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,61
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,28
Экономия при брони: -9,70 грн