Киев
Валерианка (Valerianka)

Валерианка (Valerianka)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 148 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,87
Экономия при брони: -1,55 грн
34,32 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,50 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,51
Экономия при брони: -1,26 грн
32,25 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,61
Экономия при брони: -1,32 грн
34,29 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,31
Экономия при брони: -1,96 грн
34,35 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
45,68
Экономия при брони: -1,37 грн
44,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,74
Экономия при брони: -1,46 грн
34,28 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,24
Экономия при брони: -1,94 грн
34,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,85
Экономия при брони: -1,88 грн
34,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,71
Экономия при брони: -1,39 грн
34,32 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
44,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,85
Экономия при брони: -9,27 грн
26,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -12,30 грн
26,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,61
Экономия при брони: -9,09 грн
26,52 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,08
Экономия при брони: -1,82 грн
34,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -12,30 грн
26,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,41
Экономия при брони: -9,89 грн
26,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,48
Экономия при брони: -2,51 грн
34,97 грн
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