Киев
Валерианка (Valerianka)

Валерианка (Valerianka)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 50 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,31
Экономия при брони: -1,21 грн
36,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,09
Экономия при брони: -1,98 грн
36,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,39
Экономия при брони: -1,91 грн
34,48 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,64
Экономия при брони: -2,38 грн
32,26 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,63
Экономия при брони: -2,28 грн
34,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,37
Экономия при брони: -9,82 грн
26,55 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,77
Экономия при брони: -9,22 грн
26,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -12,50 грн
26,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,29
Экономия при брони: -1,99 грн
32,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,06
Экономия при брони: -1,30 грн
34,76 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,11
Экономия при брони: -9,56 грн
26,55 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,59
Экономия при брони: -10,04 грн
26,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,52
Экономия при брони: -1,24 грн
34,28 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,42
Экономия при брони: -2,39 грн
35,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,95
Экономия при брони: -1,64 грн
32,31 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,19
Экономия при брони: -1,21 грн
36,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,74
Экономия при брони: -1,63 грн
36,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,34
Экономия при брони: -2,06 грн
34,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,96
Экономия при брони: -1,86 грн
36,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,47
Экономия при брони: -2,14 грн
32,33 грн
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