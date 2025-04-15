Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,57
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,35
Экономия при брони: -7,82 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,49
Экономия при брони: -3,62 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,10
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,10
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,10
Экономия при брони: -10,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,68
Экономия при брони: -9,17 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,40
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,38
Экономия при брони: -2,35 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,49
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,58
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,62
Экономия при брони: -1,29 грн
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,95
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,07
Экономия при брони: -2,22 грн