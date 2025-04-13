Киев (адрес не указан)
Доступно в 284 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,60
Экономия при брони: -11,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,88
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,27
Экономия при брони: -1,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,59
Экономия при брони: -1,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,01
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,65
Экономия при брони: -1,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,95
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,62
Экономия при брони: -1,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,67
Экономия при брони: -3,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,85
Экономия при брони: -3,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,40
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,61
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,99
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,03
Экономия при брони: -1,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Экономия при брони: -9,20 грн