Харьков (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,59
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,02
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,59
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,05
Экономия при брони: -1,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,48
Экономия при брони: -2,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,64
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,73
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,79
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,66
Экономия при брони: -1,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,85
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,94
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,88
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,19
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,91
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,97
Экономия при брони: -1,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,07
Экономия при брони: -9,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,71
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,26
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,77
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Валерианка-Вишфа настойка для перорального применения 25 мл флакон стеклянный №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,34
Экономия при брони: -7,80 грн