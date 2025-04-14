Харьков (адрес не указан)
Доступно в 170 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
588,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
588,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
623,90
Экономия при брони: -50,10 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
588,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
588,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
588,30 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
588,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
СРЕДСТВО ГИГИЕНИЧЕСКИ-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ "ДАРЕКСИН" суппозитории №10
Ляхова Алина Борисовна