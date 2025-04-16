Витоптик школьник (Vitoptic schoolboy)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
458,73
Экономия при брони: -14,91 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
577,11
Экономия при брони: -36,13 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
563,49
Экономия при брони: -22,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
556,79
Экономия при брони: -18,57 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
574,83
Экономия при брони: -36,12 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
560,45
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
568,53
Экономия при брони: -26,97 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 21/5
4.5 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
575,04
Экономия при брони: -33,73 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
583,64
Экономия при брони: -37,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -70,80 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 55/5
5.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
564,89
Экономия при брони: -26,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
6.7 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
559,69
Экономия при брони: -18,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
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570,92
Экономия при брони: -25,26 грн
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