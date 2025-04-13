Витоптик школьник (Vitoptic schoolboy)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
599,05
Экономия при брони: -38,77 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
6.3 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
580,20
Экономия при брони: -39,18 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
586,16
Экономия при брони: -25,88 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Экономия при брони: -40,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24/9
8.4 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
591,77
Экономия при брони: -31,49 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
8.5 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
591,88
Экономия при брони: -31,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
8.7 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
9.3 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
574,67
Экономия при брони: -33,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
9.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
10.0 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
563,11
Экономия при брони: -22,14 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-В
10.1 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
590,93
Экономия при брони: -30,65 грн
Бажаемо здоровья
Киев, шоссе Харьковское, 160
10.4 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
459,00
Экономия при брони: -26,10 грн
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Подорожник
Погребы, ул. Соборная, 2
14.3 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
459,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека копейка
Васильков, просп. Киевский Шлях, 180-А
30.5 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
591,38
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Галафеева, 43
58.9 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
571,75
Экономия при брони: -55,29 грн
Аптека копейка
Фастов, ул. Соборная, 44
60.0 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
589,64
Экономия при брони: -29,36 грн
Аптека низких цен
Фастов, ул. Соборная, 65
60.1 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
573,32
Экономия при брони: -34,86 грн