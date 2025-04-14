Витоптик школьник (Vitoptic schoolboy)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
564,39
Экономия при брони: -81,25 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
122.5 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
568,62
Экономия при брони: -30,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
123.7 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
577,80
Экономия при брони: -39,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 105
148.2 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
184.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
184.9 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
569,40
Экономия при брони: -97,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Яркая, 19
185.2 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -68,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
185.3 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 12
185.5 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Семафорная, 28
185.5 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
190.6 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
190.7 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
579,71
Экономия при брони: -114,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Экономия при брони: -44,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
191.4 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
193.2 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
194.1 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
578,19
Экономия при брони: -36,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
194.4 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
563,97
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Науки, 74-К
194.6 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
566,04
Экономия при брони: -82,90 грн