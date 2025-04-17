Витоптик школьник (Vitoptic schoolboy)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
В городах рядом
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
459,00
Экономия при брони: -17,40 грн
Подорожник
Погребы, ул. Соборная, 2
114.2 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
576,13
Экономия при брони: -34,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24/9
120.1 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
562,83
Экономия при брони: -21,33 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Экономия при брони: -44,40 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
566,90
Экономия при брони: -26,05 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
578,14
Экономия при брони: -36,67 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
125.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
570,21
Экономия при брони: -29,14 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Экономия при брони: -44,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
126.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
566,80
Экономия при брони: -25,97 грн
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
128.0 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
576,73
Экономия при брони: -35,04 грн
Бажаемо здоровья
Киев, шоссе Харьковское, 160
128.1 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
459,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
129.8 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
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Экономия при брони: -53,10 грн
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ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт
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134.6 км
ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
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Экономия при брони: -20,15 грн
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ВИТОПТИК ШКОЛЬНИК капсулы желатиновые 450 мг №30
Фармпродукт