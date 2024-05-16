Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаAPIVITA EXPRESS BEAUTY УВЛАЖНЯЮЩАЯ И ПИТАЮЩАЯ МАСКА С МЕДОМЦены в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY УВЛАЖНЯЮЩАЯ И ПИТАЮЩАЯ МАСКА С МЕДОМ 8 мл, №2 - Львов (531398) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 34 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
125,05 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
136,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
136,00 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 34 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
125,05 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 34 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
125,05 грн
В других городах:
Центральная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
131,28
Экономия: -0,16 грн
131,12 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
125,05 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
125,05 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
102,00 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (3)
132,07 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
Всего: упаковка (1)
125,05 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
140,90 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Хмельницкий, ул. Бандеры Степана, 2-А
Всего: упаковка (3)
125,05 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 18
Всего: упаковка (7)
125,05 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
D.s.
Подробнее
Открыто Закроется через 04 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11-А
Всего: упаковка (1)
125,05 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
123,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -4,58 грн
148,02 грн