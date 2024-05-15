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APIVITA EXPRESS BEAUTY УВЛАЖНЯЮЩАЯ И ПИТАЮЩАЯ МАСКА С МЕДОМ 8 мл, №2 - Харьков (531398) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4)
136,22 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
136,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
135,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
128,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
127,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
128,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (3)
135,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
136,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
137,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
136,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
128,51 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
127,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (2)
135,91 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
121,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
137,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
127,59 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
131,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
128,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
149,08
Экономия: -30,08 грн
119,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 30 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
123,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (2)
135,76 грн