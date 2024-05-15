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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаAPIVITA EXPRESS BEAUTY УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С АЛОЭЦены в аптеках

APIVITA EXPRESS BEAUTY УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С АЛОЭ 8 мл, №2 - Харьков (531393) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4)
128,12 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
135,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
136,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
127,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
127,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
126,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (4)
135,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
128,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
127,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
135,47 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
135,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
136,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
128,38 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
137,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (2)
136,95 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (1)
116,00 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
121,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (2)
128,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 30 мин
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
127,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
137,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
128,03 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
131,76 грн